Павлюченко дал прогноз на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от поединка между лондонским «Тотенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

«Как бы я не ждал победы «Тоттенхэма», не вижу, за счет чего он может это сделать. Команда находится в сложном положении. У «МЮ» в этом плане все намного стабильнее. Предложу поставить на боевую ничью», - передает слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 27 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.