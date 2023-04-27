Де Брёйне - о чемпионстве: «Впереди ещё семь матчей, нужно побеждать»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о победе над лондонским «Арсеналом» (4:1) во встрече 33-го тура Английской премьер-лиги.

«Это был очень важный матч. «Манчестер Сити» должен был хорошо сыграть и сделал это. Титул? У нас впереди еще семь матчей, так что на предстоит много работы. Это завершающая стадия сезона, поэтому нужно играть только на победу. В этом поединке мы сыграли очень хорошо», - передает слова бельгийского полузащитника BBC Sport.

«Манчестер Сити», имея два матча в запасе, отстает от лидирующего «Арсенала» на два балла. В следующем поединке подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Фулхэмом».