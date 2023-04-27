Виейра: «Манчестер Сити» показал «Арсеналу», что ему ещё далеко»

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Патрик Виейра высказался о крупном поражении «канониров» от «Манчестер Сити» в матче 33-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

«Я думал, что «Арсенал» создаст больше проблем «Манчестер Сити». Эта победа - сильное заявление от команды Гвардиолы. Они показали, что «канонирам» еще далеко до них. «Сити» провел отличный матч и показал, что намерен продолжать побеждать», - передает слова специалиста BBC Sport.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от «Арсенала» на два балла. У «горожан» есть две игры в запасе.