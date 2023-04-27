«Манчестер Юнайтед» нашёл нападающего и защитника в Серии А

Два футболиста «Аталанты» попали в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает 90min, «красные дьяволы» обратили свое внимание на форварда Расмуса Хёйлунна и защитника Джоджио Скальвини.

Манкунианцы могут предпринять попытку подписать этих игроков в летнее трансферное окно. Трансферная стоимость Хёйлунна оценивается в 35 миллионов евро, а Скальвини – в 30 миллионов.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Расмус провел 27 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Скальвини, в свою очередь, забил два гола и получил шесть желтых карточек в 25 играх.