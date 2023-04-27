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Артета дал комментарий после разгрома «Арсенала» в Манчестере

27 Апреля 2023 • 08:02 Комментировать (1)

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги. «Канониры» уступили на выезде со счетом 1:4.

«Нам нужно продолжать делать то, что делали до этого матча. Команда должна начать побеждать. Мы знали, что в этой встрече нужно проявить все свои лучшие качества. Но сегодня «Арсенал» был далек от этого. Не думаю, что футболисты были напуганы, однако то, как мы начали игру, создало нам проблемы. Когда так происходит, мы не можем показать все, на что способны», - передает слова испанского специалиста Football London.

В настоящий момент «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два балла. У «горожан» есть две игры в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
27 Апреля 2023 в 08:27
ПРЕКРАТИТЕ безвольно проигрывать Ман Сити. ПРЕКРАТИТЕ позориться сами и унижать фанатов из раза в раз. Хватит уже, досыта
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