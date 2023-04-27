Гвардиола высказался о чемпионской гонке после разгрома «Арсенала»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий насчет чемпионской гонки в АПЛ после поединка с лондонским «Арсеналом». «Горожане» отпраздновали домашнюю победу со счетом 4:1.

«Мои подопечные знают, что для чемпионства нам нужно продолжать побеждать. Они доказали, что выходят на каждый матч именно с такой целью. Ближайшие три матча покажут, сможем ли мы сделать это. Пока же «Сити» отстает от «Арсенала». Нам будет непросто, но будем двигаться от матча к матчу», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

«Манчестер Сити» занимает второе место в АПЛ, отставая от «Арсенала» на два балла. При этом у «горожан» есть две игры в запасе.