Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» выйти в еврокубки

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах своей команды выйти в еврокубки по итогам нынешнего сезона. В последнем матче мерсисайдцы отпраздновали гостевую победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 2:1.

«Если мы победим во всех оставшихся матчах, то точно выйдем в еврокубки. Мне задают вопросы о Лиге чемпионов, но это не в наших руках, ведь мы пересекаемся с командами, идущим выше.

Если команда финиширует в зоне еврокубков, это будет отлично. Если нет, то на нужно будет смириться с этим», - передает слова Юргена BBC Sport.

В данный момент «Ливерпуль» с 53 баллами занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.