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«Арсенал» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

27 Апреля 2023 • 07:24 Комментировать

Лондонский «Арсенал» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. В настоящий момент у команды Микеля Артеты 75 баллов, она располагается на первом месте в турнирной таблице.

При этом ни у одного клуба, занимающего места ниже топ-4, нет математических шансов опередить «канониров». Таким образом, «Арсенал» точно сыграет в сезоне-2023/2024 самого престижного еврокубка.

Последний раз лондонский клуб принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017. В том розыгрыше «канониры» дошли до стадии 1/8 финала, где уступили по сумме двух матчей мюнхенской «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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