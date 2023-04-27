«Челси» потерял шансы на выход в Лигу чемпионов

Лондонский «Челси» потерпел очередное поражение под руководством Фрэнка Лэмпарда. В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги «пенсионеры» уступили «Брентфорду» со счетом 0:2. После этой неудачи столичный коллектив окончательно лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В настоящий момент подопечные Лэмпарда занимают 11-е место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 20 баллов. До завершения сезона команде осталось провести шесть матчей.

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» вылетел на стадии ¼ финала, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».