​Лэмпард: «Тяжелое поражение»

Лондонский «Челси» потерпел пять поражений при Фрэнке Лэмпарде, главном тренере клуба. Последним в этой серии стало поражение от «Брентфорда» со счетом 0:2 в очередном, тридцать третьем туре английского чемпионата. После игры Лэмпард, которому, несмотря ни на что, продолжают доверять, прокомментировал ее итоги.

- Сложное поражение, тяжелое. Мне жаль игроков. Мы контролировали мяч, но «Брентфорд» хорошо сделал то, что они любят делать. Картина игры понятна, нам не хватает уверенности в себе у чужих ворот, и потому мы проиграли этот матч, - цитирует слова Лэмпарда BT Sport.

В следующем туре «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом».