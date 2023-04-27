«Шеффилд Юнайтед» стал вторым клубом Чемпионшипа, который вышел в Английскую премьер-лигу по итогам сезона. «Клинки» гарантированно заняли второе место в турнирной таблице, обыграв накануне «Вест Бромвич» - 2:0.

Теперь у команды 85 очков, клубу осталось сыграть три матча из всех 46 в сезоне, в рамках которых игрокам можно спокойно готовиться к возвращению в АПЛ.

Напомним, что первое место в текущем сезоне Чемпионшипа занял «Бёрнли» - команда Венсана Компани набрала 95 очков и стала недосягаемой для преследователей из Шеффилда ещё вчера.

«Шеффилд Юнайтед» вылетел из Премьер-лиги по итогам сезона-2020/2021, заняв 20-е место в турнирной таблице.