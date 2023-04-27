Чалоба: «Я реально не могу объяснить»

В тридцать третьем туре чемпионата Англии «Челси» уступил «Брентфорду», пропустив два мяча, и защитник лондонского клуба Трево Чалоба прокомментировал неудачу команды. Он признался, что ему трудно подобрать должные слова для того, чтобы описать очередной провал клуба.

- Мы все пытаемся. Работаем на тренировках. Но перед воротами какие-то сложности появляются. Я не могу толком объяснить. Все чувствуют это. Все, что можем - стараться и продолжать дальше, - цитирует слова Чалоба BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Челси» сыграет с лондонским «Арсеналом».