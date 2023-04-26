Лэмпард готов вводить Почеттино в курс дел в «Челси»

Фрэнк Лэмпард готовится успешно потерпеть пятое поражение кряду у руля лондонского «Челси» («наша задача на этот матч - успешно проиграть его»). Но, несмотря на это, остается любим фанатами и, в общем-то, уникальным случаем человека, которого стоит уволить, судя по результатам (причем не в первый уже раз!), но который, несмотря на это, продолжает вызывать позитив и доброжелательное отношение к себе.

А потому отставка Лэмпарда будет очень даже почетной и красивой - ему позволят остаться и какое-то время работать вместе с Почеттино, передавая ему проект и вводя в курс дел. О таком развитии событий сообщает английский таблоид Standard.