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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард углубляет антирекорд: «Челси» проиграл пятый матч подряд, уступив «Брентфорду» дома

26 Апреля 2023 • 23:37 Комментировать (5)
Челси
0:2
Брентфорд
окончен

Лондонский «Челси» пытался прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ в домашней встрече с «Брентфордом».

Протокол игры  
Челси0:2Брентфорд
  37'Аспиликуэта Сесар (0:1)
  78'Мбеумо Брайан (0:2)
Аррисабалага КепаФофана Уэсли  72'Силва ТьягоЧалоба ТревоАспиликуэта Сесар 46' (Мудрик Михаил ( 46') Чилуэлл БенФернандес Энцо 79' (Фелиш Жоау ( 79') Ковачич МатеоКанте Н'ГолоГаллахер Конор 46' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 46') Стерлинг Рахим 79' (Мадуэке Нони ( 79')
Запасные: Менди ЭдуарЛофтус-Чик РубенПулишич КристианЗиеш ХакимБадьяшиль Бенуа
Райя ДавидЙоргенсен Матиас ЗанкаПиннок ИтанМи БенРасмуссен МадсГенри Рико  73' 90' (Хикки Аарон ( 90') Йенсен Матиас  46' 62' (Мбеумо Брайан ( 62') Ониика Фрэнк 62' (Дамсгор Миккель ( 62') Янельт ВиталиТони Айвен 83' (Шаде Кевин ( 83') Висса Йоан 62' (Баптист Шендон ( 62')
Запасные: Дасилва ДжошКокс МэттьюСтевенс ФинлиГоддос Саман
26 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Фрэнк Лэмпард стал первым тренером в эпоху АПЛ, проигравшим первые четыре своих матча у руля «синих» – с учётом всех официальных турниров. Но сильно его за это не обвинишь. Лэмпарду в качестве временного главного тренера досталась весьма проблемная команда, погрязшая в неурядицах после ухода из клуба Романа Абрамовича.

И это ещё умудрились «аристократы» добраться с Грэмом Поттером до четвертьфинала Лиги чемпионов, где, можно сказать, почётно вылетели от действующего победителя турнира мадридского «Реала». Ну а сейчас ходят слухи о том, что летом постоянным главным тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино, ранее уже возглавлявший другой лондонский клуб – «Тоттенхэм».

В чемпионате Англии всё складывалось для «Челси» куда хуже, чем в Лиге чемпионов, – команда серьёзно увязла в болоте середины таблицы. Так что еврокубков в следующем сезоне «Челси» не видать. Но хотя бы вылет в Чемпионшип не грозит явно хозяевам «Стэмфорд Бридж». В 33-м туре «пенсионеры» принимали в родных стенах «Брентфорд», шедший в турнирной таблице на одну позицию выше их, сыграв на один матч больше и имея в активе на пять очков больше.

Первый тайм в отчётной встрече по зрелищности оставлял желать много лучшего. Хотя что здесь было удивительного? Соперничали два середняка турнирной таблицы, не ставившие друг перед другом неразрешимых задач. Явных опасных моментов не хватало, но было кое-то с натяжкой. К примеру, на четырнадцатой минуте Чилуэлл прошёл в атаке слева и прострелил на дальнюю штангу – его передача была прервана соперником в подкате.

Впрочем, без гола до перерыва не обошлось. И оказался это автогол. Помнится, в 2010 году Сесар Аспиликуэта, играя тогда за «Марсель», забил в свои ворота, чем принёс гостевую победу московскому «Спартаку» в матче Лиги чемпионов. На этот же раз всё получилось прозаичнее. На 37-й минуте Йенсен подал угловой удар с левого края, Йоргенсен пробил по воротам, а мяч срикошетил от спины Аспиликуэты и обрёл себя в сетке (0:1).

В перерыве Лэмпард выпустил на замены спасать игру Мудрика и Обамеянга. Забегая вперёд, скажем, что эта затея не сработала. Мудрик, как обычно, что-то пытался, но безрезультатно. У Обамеянга был прекрасный шаг на исходе получаса игры, но не удалось ему успешно подставить голову под мяч – чуть выше створа. Со стороны «Челси» шло приличное давление в начале второго тайма, однако точность подвела ещё и Канте, с лёта в падении пробившего ногой мимо правого угла.

Выстояв на непростом отрезке, «Брентфорд» позже обеспечил себе достаточно спокойную концовку, упрочив себе преимущество в счёте где-то за десять минут до конца основного времени. Мбеумо прошёл по правому флангу из центральной части поля, свернул влево и мощно поразил ближний угол (0:2). Это очередной проигрыш «аристократов», который уже никого не удивляет. Фрэнк Лэмпард сделал свой антирекорд ещё эффектнее, проиграв с «Челси» пятый матч подряд со времени своего возвращения на пост рулевого «синих».

Кирилл Иванцов

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Челси Апл Чемпионат Англии Брентфорд
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Комментарии (5)
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CELTIC FROST
27 Апреля 2023 в 00:44
Очередной эпик фэйл. А ведь еще немного и пойдет борьба за выживание. Лэмпард грозит установить какой-то эпохальный антирекорд.не набрав ни единого очка за кучу матчей. Команда с хорошим. как не крути. составом в полном ступоре. Пока не поздно. надо что-то (или кого-то) менять. иначе эти мудрики (а место одноименному персонажу как раз в лидерах чемпионшипа) домудрятся.
Promt Roman
27 Апреля 2023 в 00:35
Новый владелец, видимо, очень хочет чемпионшип выиграть. Что ж, пускай его мечта исполнится.
InterSan
27 Апреля 2023 в 00:05
Эта феерия раздолбайства - точно должна войти в учебники.
gresnik
26 Апреля 2023 в 23:47
600 лямов впустую....мудрик за 90 лямов это фейл..
Promt Roman
27 Апреля 2023 в 00:37
Отпустили Рюдигера бесплатно, в итоге в защиту понабрали шлака за оверпрайс. Гении просто в руководстве.
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