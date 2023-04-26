«Ноттингем Форест» выбрался из зоны вылета после волевой победы над «Брайтоном»

В 33-м туре АПЛ «Брайтон» гостил у «Ноттингем Форест», который после четырёх поражений кряду откатился в зону вылета. «Чайки» почти безраздельно контролировали мяч, но при этом умудрились проиграть. Уже в дебюте Неко Уильямс заработал пенальти, и Бреннан Джонсон не смог переиграть голкипера с точки. На 38-й минуте гости воплотили свой перевес в гол Факундо Буонанотте. За секунду до перерыва счет сравнялся после автогола Паскаля Гросса. На 69-й минуте Данило вывел «лесников» вперед. На 90-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти - 3:1.
«Брайтон» остается восьмым, а вот противник выбрался из зоны вылета и идет четвертым с конца.
Протокол игры
|38'Буонанотте Факундо (0:1)
|(1:1) Гросс Паскаль45'
|(2:1) Данило Ларанжера69'
|(3:1) Гиббс-Уайт Морган90'
Навас Кейлор• 90'Орье Серж•Фелипе Аугусто IV• 4'Ньякат Мусса14' (Уорролл Джо (14') •Уильямс Неко65' (Куяте Шейху (65') •Лоди Ренан•Мангаля Орель•Данило Ларанжера•Джонсон Бреннан86' (Тоффоло Харри (86') •Гиббс-Уайт Морган•Авонийи Тайво81' (Айю Андре (81')
Стил Джейсон•Гросс Паскаль•Данк Льюис•Колуилл Леви•Эступиньян Первис73' (Уэлбек Данни (73') •Кайседо Мойсес•Макаллистер Алексис•Марч Соломон•Буонанотте Факундо88' (Оффиа Оделуга (88') •Митома Каору•Энсисо Хулио75' (Ундав Дениз (75')
26 апреля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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