«Ноттингем Форест» выбрался из зоны вылета после волевой победы над «Брайтоном»

В 33-м туре АПЛ «Брайтон» гостил у «Ноттингем Форест», который после четырёх поражений кряду откатился в зону вылета. «Чайки» почти безраздельно контролировали мяч, но при этом умудрились проиграть. Уже в дебюте Неко Уильямс заработал пенальти, и Бреннан Джонсон не смог переиграть голкипера с точки. На 38-й минуте гости воплотили свой перевес в гол Факундо Буонанотте. За секунду до перерыва счет сравнялся после автогола Паскаля Гросса. На 69-й минуте Данило вывел «лесников» вперед. На 90-й минуте Морган Гиббс-Уайт реализовал пенальти - 3:1.

«Брайтон» остается восьмым, а вот противник выбрался из зоны вылета и идет четвертым с конца.