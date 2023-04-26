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«Ньюкасл» зазывает Меньяна

26 Апреля 2023 • 22:25 Комментировать

Успехи Майка Меньяна, французского голкипера «Милана», привлекают внимание «богатых мира футбольного» - а это, известное дело, прежде всего, английские клубы. Как сообщает Sunderland Echo, Майка Меньяна очень хочет «Ньюкасл» - клуб, который очень активен на трансферном рынке после того, как контрольный пакет акций «сорок» был приобретен богатыми ближневосточными инвесторами.

Они готовы выложить за Майка до 60 миллионов евро - весьма привлекательная сумма для «Милана», но не стоит забывать и о важности Майка для клуба. Возможно, именно его продолжительное отсутствие на поле стало причиной того, что команда не смогла навязать борьбу «Наполи» в чемпионате, но при этом преуспела в Лиге чемпионов, где отсутствие Меньяна удачно совпало с паузой в турнире и практически не помешало клубу. 

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Милан Майк Меньян трансферы футбола - лето 2023
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