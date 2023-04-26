Пойет поддержал намерение «Челси» пригласить Почеттино

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, памятный по успешной работе с лондонским «Тоттенхэмом», может стать наставником другого лондонского клуба, «Челси». Бывший игрок лондонского клуба, уругваец Густаво Пойет, поддерживает такое намерение.

- Почеттино прекрасно поработал в «Саутгемптоне», привел многих хороших игроков оттуда в «Тоттенхэм». В «Челси» всегда хотят побеждать уже сейчас, там не ждут завтра. Если ты не выиграл вчера, тебя увольняют. Но так было при Абрамовиче, сейчас у клуба новый владелец и у него, я думаю, совсем другой подход, - цитирует слова Пойета BBC Sport.