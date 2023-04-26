Де Дзерби: «Надо оставить разочарование вылета из Кубка позади»

Итальянский Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби призвал своих футболистов оставить за спиной разочарование в вылете из Кубка Италии, команда проиграла «Манчестер Юнайтед», но теперь ей предстоит сыграть в матче чемпионата с «Ноттингем Форест».

- Для нас теперь самая важная игра сезона. Надо перезагрузиться после неудачи. Для нас очень важно будет выиграть, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.

Следить за матчем тридцать третьего тура английского чемпионата между «Брайтоном» и «Ноттингем Форест» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию, пройти по ней уже можно.