Лондонский «Челси», похоже, не против отпустить своего центрального полузащитника Матео Ковачича к Томасу Тухелю в «Баварию». По информации таблоида Bild, боссы «синих» не будут ставить преграды переговорам хорвата и немецкого гранда.

Отмечается, что в трансфере Ковачича непосредственно заинтересован Тухель. Специалист работал с хавбеком в «Челси» на протяжении двух сезонов.

Напомним, 28-летний Ковачич связан с «Челси» трудовым договором до середины 2024 года.

Ранее сообщалось об активном интересе к Ковачичу со стороны «Манчестер Сити».