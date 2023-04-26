«Челси» и «Брентфорд» назвали составы на игру чемпионата Англии

Лондонские «Челси» и «Брентфорд» представили составы на очную встречу в рамках Английской премьер-лиги. Сегодня, напомним, продолжается её 33-й тур.

«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Чалоба, Тьяго Силва, Фофана, Аспиликуэта, Ковачич, Фернандес, Галлахер, Канте, Стерлинг;

«Брентфорд»: Райя, Расмуссен, Йоргенсен, Пиннок, Ми, Генри, Янельт, Ониика, Йенсен, Тони, Висса;

Напомним, что «Брентфорд» на данный момент опережает «синих» в турнирной таблице на пять очков. У подопечных Томаса Франка 10-е место. «Челси» идёт на 11-м месте с 39 набранными очками.

Текстовую трансляцию поединка проведёт портал Liveresult.ru. Старт - в 21:45, время московское.