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Лотар Маттеус назвал лучшего футболиста мира

26 Апреля 2023 • 19:34 Комментировать

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас. Бывший футболист «Баварии» сделал выбор в пользу нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Для меня Эрлинг Холанн – лучший футболист в мире благодаря количеству забитых мячей. Он один из фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году», - сказал Маттеус TV2.

Немец отметил, что Холанн вряд ли когда-либо может рассчитывать на крупные успехи на международном уровне.

«Холанн из Норвегии, и он никогда не выиграет чемпионат мира или Евро. Сборная Норвегии счастлива уже тогда, когда квалифицируется на турнир», - сказал Маттеус.

Эрлинг Холанн забил 48 голов в 42 играх за «Манчестер Сити».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Лотар Маттеус Эрлинг Холанн
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