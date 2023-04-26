Сёюнджю подписал контракт с «Атлетико»

Защитник Чаглар Сёюнджю уже подписал контракт с мадридским «Атлетико». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, 26-летний турецкий футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2026/2027.

Сёюнджю летом перейдёт в «Атлетико» из «Лестера» на правах свободного агента. За «лис» турецкий футболист выступал с августа 2018 года. За это время Чаглар провёл 130 матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Отметим, что «Атлетико» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата.