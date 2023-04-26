«Реал» охладел к Рису Джеймсу – известна причина

Защитник «Челси» Рис Джеймс регулярно становится героем трансферных слухов. Ранее 23-летнего футболиста связывали с «Реалом», однако в последнее время мадридцы охладели к англичанину. Причина – частые травмы Джеймса.

Напомним, что Рис Джеймс недавно снова угодил в лазарет «Челси». Временный тренер команды Фрэнк Лэмпард накануне сообщил журналистам, что защитник вряд ли сможет вернуться на поле в нынешнем сезоне.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Риса Джеймса в 70 миллионов евро. Футболист является воспитанником академии «Челси».