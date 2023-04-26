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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» и Вельтман близки к продлению контракта слухи

26 Апреля 2023 • 18:20 Комментировать
Ноттингем Форест
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Брайтон
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Через 1 ч. 2 мин.

Английский «Брайтон» близок к тому, чтобы продлить трудовые отношения с одним из своих защитников – нидерландцем Йоелем Вельтманом. Об этом рапортует Football Insider.

Контракт игрока с «чайками» подходит к концу грядущим летом – 30 июня. Вельтман является одним из игроков основы «Брайтона», в текущем сезоне в рамках Английской премьер-лиги он провёл 27 матчей, в которых единожды забил и один раз отличился голевой передачей.

Вельтману 31 год, за команду с юга Англии он выступает с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 10 млн евро.

Отметим, что сегодня «чайки» в рамках 33 тура АПЛ сыграют с одним из аутсайдеров турнира – «Ноттингем Форест».

«Брайтон» и Митома близки к новому контракту

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Брайтон Йоел Вельтман
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