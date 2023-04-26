Лагербек: «Если Холанн продолжит в том же духе, мы начнём говорить об уровне Месси, Пеле и Роналду»

Бывший тренер национальной сборной Норвегии Ларс Лагербек высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

В 42 матчах сезона за «Манчестер Сити» 22-летний Холанн записал на свой счёт 48 голов.

«Я не знаю, играл ли кто-то так же в этом возрасте. Если он продолжит в таком духе, мы начнём говорить об уровне Месси, Пеле и Роналду. Я думал, что он будет успешен в «Манчестер Сити», но не думал, что он будет забивать так много голов», - сказал Лагербек шведскому DN.

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт важный матч Премьер-лиги против «Арсенала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.