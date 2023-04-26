Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лагербек: «Если Холанн продолжит в том же духе, мы начнём говорить об уровне Месси, Пеле и Роналду»

26 Апреля 2023 • 17:27 Комментировать

Бывший тренер национальной сборной Норвегии Ларс Лагербек высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

В 42 матчах сезона за «Манчестер Сити» 22-летний Холанн записал на свой счёт 48 голов.

«Я не знаю, играл ли кто-то так же в этом возрасте. Если он продолжит в таком духе, мы начнём говорить об уровне Месси, Пеле и Роналду. Я думал, что он будет успешен в «Манчестер Сити», но не думал, что он будет забивать так много голов», - сказал Лагербек шведскому DN.

В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт важный матч Премьер-лиги против «Арсенала». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ларс Лагербек Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.04.23 в 21:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
5.60 4.30 1.59
Видео
26.04.23 в 21:45
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.65 4.10 5.40
Видео
26.04.23 в 21:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
3.50 3.65 2.08
Видео
26.04.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.69 4.10 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
18:20 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и Вельтман близки к продлению контракта слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может усилиться защитником «Вест Хэма» слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
Лагербек: «Если Холанн продолжит в том же духе, мы начнём говорить об уровне Месси, Пеле и Роналду»
17:18 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн выбрал себе новый клуб
17:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ланса» Дансо может перейти в английский клуб
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «От клубов АПЛ предложений по Ренану нет»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отказался от Заха
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться за Чуквуезе с «Ливерпулем» и «Реалом»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о состоянии Бруну Фернандеша
15:29 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Я счастлив в «Астон Вилле», хочу позвать сюда своих аргентинских друзей»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Райан Мэйсон: «Назначение Почеттино в «Челси»? Не собираюсь обращать на это внимание»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Видич рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Кейна
15:02 · Англия. Премьер-лига
Райан Мэйсон: «Готов к своей задаче в «Тоттенхэме»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам удалось сдержать Кейна в первом круге, посмотрим, получится ли в этот раз»
14:43 · Англия. Премьер-лига
О назначении Почеттино в «Челси» могут объявить уже на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем