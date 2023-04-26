Нагельсманн выбрал себе новый клуб

В конце марта Юлиан Нагельсманн был отправлен в отставку с должности главного тренера «Баварии». В обозримом будущем молодой немецкий специалист может попробовать себя в Англии. Как сообщает Bild, Нагельсманн хочет возглавить «Тоттенхэм» ближайшим летом. 35-летнему тренеру очень интересна эта работа.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Нагельсманн выдвинул «Тоттенхэму» несколько условий.

Стоит сказать, что Нагельсманн пока не работал за пределами родной Германии – до «Баварии» он тренировал «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм».

«Тоттенхэм» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.