Защитник «Ланса» Дансо может перейти в английский клуб

Защитник «Ланса» Кевин Дансо может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, помимо английских клубов, интерес к 24-летнему австрийцу проявляют испанские и итальянские команды.

Действующий контракт Дансо с «Лансом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 16 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Дансо провёл 32 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 32 туров Лиги 1 «Ланс» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 66 набранных очков.