«Арсенал» не отказался от Заха

«Арсенал» не отказался от своих планов по подписанию вингера Уилфрида Заха. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian. Заполучить 30-летнего ивуарийца ближайшим летом можно будет бесплатно, ведь его контракт с «Кристал Пэлас» истекает.

Отмечается, что за ситуацией Заха также следят «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Рома», «Марсель» и клубы Саудовской Аравии.

В последние несколько лет слухи регулярно связывали Заха с грандами, однако он раз за разом оставался в «Кристал Пэлас». «Орлы» и сейчас не прочь сохранить футболиста в своих рядах, предложив ему новый контракт.

Всего за «Кристал Пэлас» Заха провёл 455 игр, в которых забил 89 голов и отдал 76 голевых передач.