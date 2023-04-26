Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» не отказался от Заха

26 Апреля 2023 • 15:46 Комментировать

«Арсенал» не отказался от своих планов по подписанию вингера Уилфрида Заха. Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian. Заполучить 30-летнего ивуарийца ближайшим летом можно будет бесплатно, ведь его контракт с «Кристал Пэлас» истекает.

Отмечается, что за ситуацией Заха также следят «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Рома», «Марсель» и клубы Саудовской Аравии.

В последние несколько лет слухи регулярно связывали Заха с грандами, однако он раз за разом оставался в «Кристал Пэлас». «Орлы» и сейчас не прочь сохранить футболиста в своих рядах, предложив ему новый контракт.

Всего за «Кристал Пэлас» Заха провёл 455 игр, в которых забил 89 голов и отдал 76 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Бавария Марсель Арсенал Лондон ПСЖ Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.04.23 в 21:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
5.60 4.30 1.59
Видео
26.04.23 в 21:45
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.65 4.10 5.40
Видео
26.04.23 в 21:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
3.50 3.65 2.08
Видео
26.04.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.69 4.10 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
18:20 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» и Вельтман близки к продлению контракта слухи
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» может усилиться защитником «Вест Хэма» слухи
17:27 · Англия. Премьер-лига
Лагербек: «Если Холанн продолжит в том же духе, мы начнём говорить об уровне Месси, Пеле и Роналду»
17:18 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн выбрал себе новый клуб
17:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ланса» Дансо может перейти в английский клуб
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «От клубов АПЛ предложений по Ренану нет»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отказался от Заха
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться за Чуквуезе с «Ливерпулем» и «Реалом»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о состоянии Бруну Фернандеша
15:29 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес: «Я счастлив в «Астон Вилле», хочу позвать сюда своих аргентинских друзей»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Райан Мэйсон: «Назначение Почеттино в «Челси»? Не собираюсь обращать на это внимание»
15:18 · Англия. Премьер-лига
Видич рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Кейна
15:02 · Англия. Премьер-лига
Райан Мэйсон: «Готов к своей задаче в «Тоттенхэме»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам удалось сдержать Кейна в первом круге, посмотрим, получится ли в этот раз»
14:43 · Англия. Премьер-лига
О назначении Почеттино в «Челси» могут объявить уже на следующей неделе
Все новости
Рекомендуем