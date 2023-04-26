Видич рассказал, почему «Манчестер Юнайтед» не стоит подписывать Кейна

Слухи активно связывают форварда Гарри Кейна с «Манчестер Юнайтед». Потенциальный трансфер будет дорогим – сообщалось, что «Тоттенхэм» затребует за своего лидера, которому летом исполнится 30 лет, не менее 100 миллионов фунтов. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок «красных дьяволов» Неманья Видич.

«За сколько денег его могут купить? Сколько ему лет?» - вопрошает Видич в программе FIVE на YouTube. «Он топ-нападающий последних десяти лет, и он будет забивать, но я выбрал бы другие варианты. Я бы предпочёл варианты, за счёт которых «МЮ» получил бы нападающего на долгие годы».

Словом, Видич не советует тратить «МЮ» так много денег на 30-летнего форварда.