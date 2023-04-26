О назначении Почеттино в «Челси» могут объявить уже на следующей неделе

Лондонский «Челси» уже на следующей неделе может объявить о назначении нового тренера. По информации от Sky Sports, Маурисио Почеттино может официально получить свою работу уже в ближайшие дни.

Напомним, Почеттино уже несколько дней считается главным фаворитом на пост главного тренера «Челси». Из гонки уже успели выбыть такие специалисты, как Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике. Почеттино сумел впечатлить руководство «Челси» на нескольких переговорах.

Маурисио ранее работал в Английской премьер-лиге. Сперва аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон», а затем возглавил «Тоттенхэм», с которым с 2016 по 2019 год стабильно финишировал в топ-4.