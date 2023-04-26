«Ливерпуль» подготовил предложение по футболисту «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» вышел из гонки за Джудом Беллингемом, но по-прежнему стремится усилить среднюю линию в летнее трансферное окно. Пресса связывает мерсисайдский клуб с Кэлвином Филлипсом из «Манчестер Сити». По данным Daily Star, «красные» предложат за 27-летнего футболиста 35 миллионов фунтов (почти 40 миллионов евро).

В «Манчестер Сити» Филлипс оказался летом прошлого года после трансфера из «Лидса». Впрочем, в топ-клубе Премьер-лиги полузащитник получает не так много игрового времени, как ему бы хотелось.

Добавим, что «Ливерпуль» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.