Бернарду Силва рассказал, чем Холанн похож на Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о форварде Эрлинге Холанне.

«Он показывает невероятные цифры, это уровень Криштиану и Месси. Надеюсь, Эрлинг сможет продолжать в том же духе, потому что нам нужны его голы до последнего матча в сезоне.

У Холанна определённо тот же менталитет, что и у Криштиану – он всегда хочет находиться в штрафной площади, всегда хочет забивать. Ему все равно, сколько касаний он делает – для него главное забивать», - сказал Силва в интервью Arab News.

В 42 матчах сезона 2022/2023 Эрлинг Холанн забил 48 голов и отдал шесть результативных передач.