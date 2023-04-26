Эдди Хау: «Гордон не удивится, если его освистают болельщики на «Гудисон Парк»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями о том, как болельщики «Эвертона» примут Энтони Гордона, который покинул «ирисок» в январе и присоединился к «сорокам».

«Гордон не удивится, если его освистают болельщики на «Гудисон Парк». Он провёл в «Эвертоне» большое количество времени, поэтому не питает никаких иллюзий. Энтони сейчас в хорошей форме и показывает это на тренировках», – сказал Хау на пресс-конференции.

Гордон успел отыграть за «Ньюкасл» 9 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. В первой половине сезона игрок забил 3 гола в чемпионате за «Эвертон».