Мерсон выбрал идеального тренера для «Челси»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался по поводу того, кто лучшего всего подошел бы «Челси» в качестве главного тренера.

«Идеальным кандидатом был бы Карло Анчелотти. Он уже работал там. Но я не уверен, что Анчелотти захочет возвращаться. Они ведут переговоры с Почеттино, но тут нужно быть осторожными. Маурисио не смог добиться успеха с «ПСЖ» и уже долгое время находится без работы. «Челси» нужен тренер, который продержит их на плаву в течение ближайших лет», - передает слова Мерсона Sportskeeda.

Напомним, что до конца сезона тренировать «пенсионеров» будет Фрэнк Лэмпард.