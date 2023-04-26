Уткин сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением насчет предстоящего поединка между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

«Горожане» постараются закопать «Арсенал» в психологическую яму как можно глубже, чтобы больше не оглядываться на лондонцев. Забьют обе команды, а итоговая победа достанется подопечным Гвардиолы», - передает слова Василия издание «Спорт-Экспресс».

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Lveresult.ru.