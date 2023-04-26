«Челси» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 33-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Брентфорд».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Челси - Брентфорд
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Протокол игры
|37'Аспиликуэта Сесар (0:1)
Аррисабалага Кепа•Фофана Уэсли•Силва Тьяго•Чалоба Трево•Аспиликуэта Сесар46' (Мудрик Михаил (46') •Чилуэлл Бен•Фернандес Энцо•Ковачич Матео•Канте Н'Голо•Галлахер Конор46' (Обамеянг Пьер-Эмерик (46') •Стерлинг Рахим
26 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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