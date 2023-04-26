Стракан сравнил Антони и Роналду

Бывший главный тренер сборной Шотландии Гордон Стракан провел сравнение между вингером «Манчестер Юнайтед» Антони и экс-звездой «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Антони чем-то напоминает Криштиану. При этом не считаю, что он так же хорош, как Роналду. По моему мнению, Антони вряд ли сможет когда-то приблизиться к тому, чего достиг КриРо», - приводит слова специалиста портал Goal.com.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» минувшим летом. Сумма трансфера составила 95 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии бразилец провел 18 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.