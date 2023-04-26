УЕФА хочет ввести потолок зарплат в европейском футболе

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что в будущем может быть введен потолок зарплат в европейском футболе.

«Все клубы поддержали эту идею. При огромных бюджетах конкурентный баланс становится нереальным. Главное - ценность соревнования. В этом не будет смысла, если всегда будут выигрывать пять команд. Это должно быть коллективное соглашение всех лиг и УЕФА», - передает слова руководителя BBC Sport.

Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года. В этом году Александера переизбрали на этот пост.

Напомним, что в УЕФА уже действует механизм финансового фэйр-плей.