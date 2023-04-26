Лэмпард: «Не могу повлиять на ситуацию с контрактом Маунта»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал, что не может повлиять на ситуацию с контрактом полузащитника Мэйсона Маунта. Напомним, в конце следующего сезона соглашение англичанина с «пенсионерами» подходит к концу. Руководство и игрок пока не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту.

«Все знают, как я отношусь к работе с Маунтом. Сейчас он ведёт переговоры с клубом по новому контракту. Я не могу повлиять на ситуацию, но надеюсь, что стороны смогут договориться», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Маунта летом всерьёз хочет заполучить «Ливерпуль». Мерсисайдцы пока лидируют в борьбе за полузащитника.