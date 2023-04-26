Назначение Почеттино в «Челси» находится на финальной стадии

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино находится в шаге от того, чтобы возглавить другую лондонскую команду. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, назначение аргентинца в лондонский «Челси» находится на финальной стадии. Обе стороны ждут заключения сделки и надеются как можно скорее объявить о сотрудничестве.

Почеттино впечатлил руководство «Челси» больше остальных кандидатов, которые претендовали на вакантную должность тренера. Среди них ранее числился экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Отметим, что тренером «Челси» до конца сезона останется Фрэнк Лэмпард. Почеттино должен приступить к работе летом.