Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника в Испании

26 Апреля 2023 • 09:17 Комментировать

20-летний полузащитник Юнус Муса, который принадлежит испанской «Валенсии», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как стало известно журналистам Todofichajes, в трансфере игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы давно следят за выступлениями этого футболиста.

Юнус пополнил ряды «Валенсии» летом 2020 года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Трансферный ценник хавбека – 22 миллиона евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата Муса провел 26 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи. В пассиве полузащитника восемь желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Юнус Муса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.04.23 в 21:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
5.60 4.30 1.59
Видео
26.04.23 в 21:45
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.65 4.10 5.40
Видео
26.04.23 в 21:45
Вест Хэм Вест Хэм
Ливерпуль Ливерпуль
3.50 3.65 2.08
Видео
26.04.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.69 4.10 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
10:13 · Англия. Премьер-лига
Руни назвал фаворита на «Золотой мяч» - это не Месси
09:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как хотел подписать игрока «Арсенала»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ претендуют на игрока «Ливерпуля»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника в Испании
09:12 · Англия. Премьер-лига
Канселу хочет уйти из «Манчестер Сити» в испанский суперклуб
08:19 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как остановить Холанна
08:06 · Англия. Премьер-лига
Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы»
08:00 · Англия. Премьер-лига
Диаш высказался о матче «Манчестер Сити» - «Арсенал»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Вест Хэм - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:05 · Англия. Премьер-лига
Сарабия: «Не жалею об уходе из «ПСЖ»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель по-прежнему рассматривает Ковачича в качестве потенциального новичка «Баварии»
01:47 · Англия. Чемпионшип
Компани – о победе «Бёрнли» в Чемпионшипе: «Воспоминания на всю жизнь»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Мойес высказался о вероятном переходе Райса в один из топ-клубов АПЛ
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» Франк прокомментировал слухи о переходе Хики в «Манчестер Сити»
01:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Аке не сможет сыграть с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем