«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника в Испании

20-летний полузащитник Юнус Муса, который принадлежит испанской «Валенсии», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как стало известно журналистам Todofichajes, в трансфере игрока заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдцы давно следят за выступлениями этого футболиста.

Юнус пополнил ряды «Валенсии» летом 2020 года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Трансферный ценник хавбека – 22 миллиона евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата Муса провел 26 матчей, в которых записал на свой счет две голевые передачи. В пассиве полузащитника восемь желтых карточек.