Канселу хочет уйти из «Манчестер Сити» в испанский суперклуб

Португальский латераль «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. Как сообщают журналисты Todofichajes, 28-летний защитник хочет перейти в каталонскую «Барселону».

По информации источника, стороны уже провели предварительные переговоры. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Канселу провел десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.