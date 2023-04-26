Артета рассказал, как остановить Холанна

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии матча с «Манчестер Сити» высказался о нападающем «горожан» Эрлинге Холанне.

«Что я могу сказать о Холанне? Лучший рецепт против этого футболиста – это пресечь доставку мяча к нему. Наверное, это единственный способ, если мы обсуждаем Эрлинга и исходящую от него опасность», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.