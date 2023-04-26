Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался относительно победы над лондонским «Фулхэмом» в домашнем матче чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

«Я очень доволен. Мы стараемся быть последовательным в каждом матче, побеждая и сохраняя свои ворота в неприкосновенности. Нам было важно подняться в зоне еврокубков. При этом было видно, что команда выглядит уставшей после субботнего матча против «Брентфорда», - передает слова специалиста BBC Sport.

После 33 сыгранных матчей «Астон Вилла» набрала 54 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.