Диаш высказался о матче «Манчестер Сити» - «Арсенал»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пообщался с журналистами в преддверии поединка против лондонского «Арсенала» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

«Это решающая игра в борьбе за чемпионство, хотя и другие матчи будут не менее важны. Это часть гонки за золотыми медалями. «Арсенал» - главный конкурент в борьбе за титул, поэтому мы должны сделать заявку в матче с ними. Мы максимально сосредоточены на игре, хотя понимаем, что впереди еще долгий путь», - цитирует португальца пресс-служба клуба.

Матч «Манчестер Сити» - «Арсенал» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад». Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.