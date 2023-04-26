Лэмпард: «Критикуя Маунта, люди забывают, что он ещё совсем молод»

Рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард в очередной раз высказался о спаде Мэйсона Маунта в текущем сезоне.

24-летний хавбек, как принято считать, показывает нестабильную игру, а также нередко выпадает из строя из-за травм. Сейчас англичанин тоже травмирован.

«Люди забывают о том, насколько Мэйсон молод, потому что он показывает зрелую игру, и все тренеры уже давно ему доверяют. Очевидно, что у него могут быть спады, поскольку это иногда происходит с каждым игроком, особенно в начале карьеры. Его несколько раз признавали лучшим игроком года в «Челси», когда в команде выступали другие звёзды топ-уровня. Это очень нелегко, но ему это удавалось», – цитирует журналист Скотт Троттер наставника «синих».