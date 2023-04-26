«Лидс» потерял 20 очков в текущем сезоне АПЛ, ведя в счёте по ходу матчей

«Лидс» вновь не сумел набрать три очка, лидируя в матче.

В сегодняшнем поединке 33-го тура Премьер-лиги против «Лестера» «павлины» открыли счёт на 20-й минуте, однако не удержали победу, пропустив на 80-й. Как отмечает Opta, «Лидс» потерял 20 очков в текущем розыгрыше чемпионата, ведя в счёте по ходу матчей. Это личный антирекорд команды с сезона 2003/04, когда подобным образом было потеряно 22 очка.

После сегодняшнего ничейного исхода «Лидс» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице, всего на два балла опережая идущий 18-м «Эвертон» при одном матче в запасе у «ирисок». 17-я позиция остаётся за «Лестером».