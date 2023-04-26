Гол «Лидсу» стал для Варди первым в 2023 году

Знаменитый форвард «Лестера» Джейми Варди сегодня забил гол в ворота «Лидса». Встреча завершилась со счётом 1:1 и принесла «лисам» очень ценное очко, которое может стать решающим в борьбе за выживание. Варди появился на поле на 70-й минуте матча.

Оказывается, гол нападающего стал для него первым в 2023 календарном году. И лишь вторым в рамках продолжающегося сезона Английской премьер-лиги. Помимо этого, у Варди есть два гола в рамках Кубка лиги и один в рамках Кубка Англии. Всего страйкер не забивал в официальных матчах на протяжении 937 минут.

Напомним, что 11 января текущего года одному из героев чемпионского сезона «Лестера» исполнилось уже 36 лет. Его контракт с «лисами» рассчитан до середины 2024 года.

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