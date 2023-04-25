«Лестер» ушёл от поражения в матче с «Лидсом»

В 33-м туре Премьер-лиги пересеклись неудачники сезона, «Лидс» и «Лестер». Уже в дебюте Юри Тилеманс ударом метров с 18 огорчил хозяев, но в той атаке был офсайд. Джеймс Мэддисон пробил рядом с каркасом, в сантиметрах. В ответ соперник забил гол, фланговый навес метко замкнул Луис Синистерра. После перерыва Харви Барнс с края штрафной не попал в створ. Голкипер «Лидса» Иллан Мелье в двух атаках реально спасал свою команду. «Лестер» отыгрался в красивой контратаке, точку в которой поставил Джейми Варди.
1:1, «Лестер» в одном очке над зоной вылета, «Лидс» - в двух.
Протокол игры
|(1:0) Синистерра Луис20'
|80'Варди Джейми (1:1)
Мелье Иллан•Эйлинг Люк• 41'Кох Робин•Купер Лиам• 60'Фирпо Жуниор•Маккенни Уэстон•Рока Марк• 53'Харрисон Джек•Морено Родриго 45'68' (Ааронсон Бренден (68') •Синистерра Луис32' (Саммервилл Крисенсио (32') •Бэмфорд Патрик
Иверсен Даниэль•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Сёюнджю Чаглар•Кристиансен Виктор•Тилеманс Юри• 67'Сумаре Бубакари• 52'Тете70' (Дака Патсон (70') •Мэддисон Джеймс•Барнс Харви70' (Варди Джейми (70') •Ихеаначо Келечи82' (Прат Деннис (82')
25 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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