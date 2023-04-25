«Лестер» ушёл от поражения в матче с «Лидсом»

В 33-м туре Премьер-лиги пересеклись неудачники сезона, «Лидс» и «Лестер». Уже в дебюте Юри Тилеманс ударом метров с 18 огорчил хозяев, но в той атаке был офсайд. Джеймс Мэддисон пробил рядом с каркасом, в сантиметрах. В ответ соперник забил гол, фланговый навес метко замкнул Луис Синистерра. После перерыва Харви Барнс с края штрафной не попал в створ. Голкипер «Лидса» Иллан Мелье в двух атаках реально спасал свою команду. «Лестер» отыгрался в красивой контратаке, точку в которой поставил Джейми Варди.

1:1, «Лестер» в одном очке над зоной вылета, «Лидс» - в двух.