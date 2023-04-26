Челси - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Представители экватора таблицы чемпионата Англии, давно не побеждавшие «Челси» и «Брентфорд» встретятся в среду. У «синих» четыре поражения подряд, включая матчи плей-офф Лиги чемпионов против «Реала». Сезон окончательно провален, и еврокубки 2023/24 точно становятся несбыточной мечтой. Противник сегодня не самый сложной, несмотря на то, что в двух последних личных встречах «Челси» его не побеждал.

В 21:45 показ матча на «Сетанта Казахстан», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.